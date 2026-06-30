БАБХ засилва контрола върху превоза на живи животни през жегите

снимка: БАБХ

Във връзка с очакваните високи летни температури Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въвежда засилен контрол при одобряването на продължителните превози на живи животни. Целта е да се гарантира хуманното отношение към животните и безопасното им транспортиране, в съответствие с европейските изисквания. Предприетите мерки следва да предотвратят излагането им на топлинен стрес, обезводняване и риск за здравето по време на транспортиране, съобщават от агенцията.

БАБХ припомня, че съгласно европейското законодателство превозните средства за пътувания с продължителност над 8 часа трябва да разполагат с работеща вентилационна система, която да поддържа температура между 5°C и 30°C, включително при спряло превозно средство. Те трябва да бъдат оборудвани със система за контрол на температурата и да осигуряват достатъчно вода за всички превозвани животни.

Според научното становище на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) високите температури и влажността са сред най-сериозните рискове за животните по време на транспорт, особено при задържане на превозните средства в задръствания или на гранични пунктове.

При установяване на несъответствия с нормативните изисквания официалните ветеринарни лекари няма да одобряват маршрутните планове и няма да издават сертификати за продължителни превози.

Агенцията апелира и към собствениците на домашни любимци да не оставят животните без надзор в паркирани автомобили, дори за кратко време, както и при пътуване да им осигуряват достатъчно вода, добра вентилация и подходящи условия за защита от горещините. Грижата за животните през летните месеци е споделена отговорност, която е от съществено значение за тяхното здраве, благополучие и хуманно отношение.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!