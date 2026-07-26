БАБХ засилва проверките по Черноморието

Стопкадър Нова Тв

В разгара на летния туристически сезон Българската агенция по безопасност на храните засилва контрола по Черноморието. Инспектори извършват ежедневни проверки в ресторанти, заведения, барове и обекти за бързо хранене, за да следят дали се спазват изискванията за безопасност на храните, пише nova.bg.

Основен акцент в инспекциите са произходът и съхранението на храните, сроковете на годност, хигиената в обектите и наличието на необходимата документация. Проверява се и дали клиентите получават задължителната информация за храните, включително за съдържащите се алергени.

„Всеки потребител трябва да бъде информиран относно веществата, причиняващи хранителни алергии, съдържащи се в дадена храна – млечни продукти, риба, соя и други“, обясни главният инспектор в Областната дирекция по безопасност на храните – Варна д-р Катерина Хинева.

При проверката в един от ресторантите нарушения не бяха установени. От ръководството на хотела посочиха, че подобни инспекции са регулярни и персоналът е подготвен за тях. „Обектът работи целогодишно и сме свикнали с честите проверки. Днешната приключи с отличен резултат – нямаме нарушения и не са ни издадени предписания“, заяви управителят на хотел в курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена“ Мирослава Малчова.

От началото на активния летен сезон инспекторите във Варненска област са извършили 200 проверки. Издадени са 34 предписания и три акта за административни нарушения. Най-често установяваните нарушения са свързани с храни с изтекъл срок на годност, лоша хигиена в обектите и непредоставяне на необходимата информация за храните на потребителите.

От БАБХ припомнят, че при установяване на храни без необходимата идентификационна маркировка те се изземват и унищожават, а на оператора се съставя акт. При по-сериозни нарушения, свързани с хигиената, обектът може да бъде временно затворен.

Според представителите на туристическия бранш строгият контрол е в интерес както на бизнеса, така и на туристите, тъй като гарантира безопасна среда и по-високо качество на туристическата услуга.

Редактор "Екип на Петел",

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