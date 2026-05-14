БАБХ затвори заведение за бързо хранене в Пазарджик
Нов удар нанесоха на търговци от БАБХ.
Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик затвориха обект за бързо хранене в центъра на областния град заради множество нарушения.
Проверката е извършена съвместно със служители на Икономическа полиция, информират от БАБХ.
Лоша хигиена в складовете и замърсявания по работните повърхности и оборудването са част от установените нередности, пише novini.bg.
Открити са 100 кг месо без здравна и идентификационна маркировка и без документи за произход, които ще бъдат унищожени.
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) продължава засиления контрол върху обектите за производство и търговия с храни, за да гарантира безопасността на потребителите.
