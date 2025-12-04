БАН настоява за по-високи заплати и ремонт на сгради

Снимка: Пиксабей

Общото събрание на Българската академия на науките (БАН) прие декларация, в която изразява необходимостта от адекватно финансиране за 2026 г., съобщиха от пресцентъра на Академията.

В документа се подчертава, че БАН формира и реализира значителна част от националния научен потенциал и играе основна роля в развитието на българската наука, генерирайки близо 40 на сто от националната научна продукция, отбелязва БТА. Академията се определя като водеща научна институция по резултати, научно и обществено въздействие, патентна активност и обща оценка на научната дейност.

Според декларацията трайното недофинансиране на БАН води до неконкурентни възнаграждения, риск от демотивация на научните кадри, затруднения при привличането на млади специалисти и невъзможност за поддържане на модерна изследователска инфраструктура. Това поставя най-продуктивната част от българската научна общност в неблагоприятно положение спрямо европейските ѝ партньори.

БАН очаква конструктивен диалог с компетентните институции за увеличение на трансфера за 2026 г. спрямо 2025 г. Според Академията увеличението трябва да осигури както задължителното повишение на възнагражденията на асистентите и служителите, така и увеличение с 10 на сто на заплатите на всички учени – професори, доценти и главни асистенти, както и на служителите, които не попадат в обхвата на закона.

В декларацията се посочва още, че БАН настоява за осигуряване на 4 090 300 евро за спешен ремонт, преустройство и консервационно-реставрационни работи на две знакови за София сгради на академията на ул. "Московска" № 45 и ул. "Московска" № 13-13А.

От БАН апелира за дългосрочна държавна политика за устойчиво финансиране на научните институции чрез законодателни промени, които да гарантират адекватни пропорции между академичните длъжности и условията на труд.

БАН потвърждава готовността си да предоставя експертна подкрепа при формулирането на ефективни решения в интерес на българската наука и обществото, се посочва още в декларацията.

