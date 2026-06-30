БАН удостои Илияна Йотова със званието „Доктор хонорис кауза“

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Днешният ден е специален и особено важен за нас, учените от Българската академия на науките (БАН). Ден, в който сме се събрали, за да отдадем високо и заслужено признание на една забележителна личност. Това каза председателят на БАН член-кореспондент Евелина Славчева на тържествена церемония, на която президентът на Република България Илияна Йотова бе удостоена с почетното звание „Доктор хонорис кауза“.

Тържествената церемония се състоя в зала „Проф. Марин Дринов“ в централната сграда на Академията, като сред официалните гости бяха заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов, народни представители, ректори, директори на научни институти, дипломати, академици и член-кореспонденти на БАН.

Славчева подчерта, че биографията на Йотова съчетава журналистиката, европейската политика и държавното управление, и изтъкна нейния принос за утвърждаването на международния авторитет на България, за съхраняването на националната културна памет и за развитието на образованието и научните изследвания, пише novini.bg.

„Убедена съм, че днешното тържествено събрание по удостояването ви с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ ще остане сред най-значимите моменти в съвременната история на Българската академия на науките“, каза още председателят на БАН.

Официалната аргументация за удостояването бе представена от проф. д-р Марияна Цибранска, член на Управителния съвет на БАН. В решението се посочва, че идеята за присъждането на отличието е свързана с поредица от значими събития, организирани от БАН през 2026 г. – отбелязването на 150-ата годишнина от Априлското въстание и честването на Деня на светите братя Кирил и Методий на 24 май. Цибранска отбеляза, че подкрепата на Йотова към Академията не е конюнктурно явление, породено от заемания от нея държавен пост, а траен, дълбоко осмислен и последователно отстояван принцип. Като пример тя посочи ролята ѝ при защитата на бюджета на БАН през 2020 г. и активното ѝ участие в инициативи като Международния форум за кирилицата.

Редактор "Екип на Петел",

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