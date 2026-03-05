БАТА: Десетки българи са още в ОАЕ и на кораби, евакуират ВИП лица

Пиксабей

Значителен брой български туристи все още се намират не само в Дубай, но и в Абу Даби, както и на круизни кораби в региона. Част от тях не са успели да осъществят връзка с българските консулски служби.

Това каза в ефира на Радио Варна Одисей Спасов, председател на Българската асоциация на туристическите агенции, която изпрати официално становище до Министерството на външните работи и Министерството на туризма, в което сигнализира за липса на прозрачност и дискриминационно отношение към организираните български туристи в Близкия изток.

Спасов посочи, че до него е достигала информация от туристи на място, че с приоритет за правителствените евакуационните полети се ползват високопоставени българи.

Той подчерта, че е важно критериите да бъдат ясни и публични, като приоритетът да бъде за уязвими групи - семейства с деца, възрастни хора и хора със здравословни проблеми.

Спасов каза още, че комуникацията с институциите е изключително затруднена. Телефоните на кризисния център към Министерството на външните работи често са заети, а когато туристи успеят да се свържат, получават неясна или непълна информация.

Хората не знаят какво да правят и откъде да получат точни указания, каза той.

От асоциацията твърдят, че още в началото на март са започнали да събират информация за българските туристи чрез туристическите агенции в страната. Данните са изпратени към Министерството на туризма, но по-късно институцията е поискала нова информация в различен табличен формат.

Според Спасов част от изискваните данни са били свързани с лична информация на туристите, но въпреки изпратените списъци реакцията от страна на институциите е била бавна.

Той допълни, че комуникацията с туристите на място е затруднена, тъй като много от тях нямат активен интернет или роуминг, а основният канал за връзка се оказва приложението WhatsApp.

Спасов подчерта, че туроператорите могат да съдействат само в рамките на своите възможности. Големите компании понякога успяват да организират чартърни полети за собствените си клиенти, но по-малките семейни фирми не разполагат с подобни финансови ресурси.

По думите му цената на подобен извънреден полет може да достигне около 400 хил. евро, което прави подобни операции практически невъзможни за повечето компании.

Това са форсмажорни обстоятелства. Държавата трябва да поеме основната отговорност, защото става дума за безопасността на български граждани, категоричен е той.

