BBC: Зеленски е предложил компромис по ключово руско искане

Кадър Youtube

Доналд Тръмп заяви, че забелязва „зачатъците на сделка“, а украинският президент Володимир Зеленски повтори убеждението си, че страните по конфликта са „на 90% от постигането на споразумение“. Ако това наистина е така, фокусът се връща към най-трудните и чувствителни въпроси – територията, сигурността и икономиката, отбелязва BBC в свой анализ, пише novini.bg.

Зеленски е предложил компромис по ключово руско искане: Украйна да отстъпи около една четвърт от източната част на Донецка област – територия, която руските сили не успяха да превземат напълно с военни средства. Москва обаче едва ли ще приеме друго предложение на Киев – двете армии да се изтеглят до 40 км от фронтовата линия, за да бъде създадена демилитаризирана или икономическа зона. Именно това се очертава като една от най-сериозните спънки, тъй като Русия не показва готовност да изтегля свои войски.

Допълнителна пречка е вътрешнополитическата процедура в Украйна. Зеленски ще се нуждае от референдум, за да одобри евентуално споразумение, а за провеждането на такъв вот е необходимо прекратяване на огъня – нещо, което Владимир Путин досега отказва да позволи.

Съединените щати настояват за създаването на две работни групи – една за икономическите въпроси и една за гаранциите за сигурност. Сред най-важните икономически теми е бъдещето на Запорожката атомна електроцентрала, най-голямата в Европа. Остава открит въпросът дали Русия би приела вариант, при който САЩ и Украйна да участват съвместно в управлението ѝ.

По линия на сигурността Киев настоява за гаранции от САЩ и Европа, сходни с член 5 на НАТО, които да осигурят автоматична помощ при евентуално ново руско нападение. Кремъл обаче е категоричен, че няма да допусне разполагане на европейски войски в близост до фронта.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!