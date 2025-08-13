БЧК - Бургас помага на пострадалите хора от пожара в село Скала

Снимка: БЧК - Бургас

Екип на БЧК - Бургас е оказал първа долекарска помощ и психосоциална подкрепа на евакуираните снощи жители от сунгурларското село Скала. В такива случаи има и логистична подкрепа за пострадалите хора, която е под формата на храна и вода. Това обясни за БНР Виолета Радева, директор на областната организация на БЧК.

Как се сформират екипите, как и кой сигнализира БЧК, че има хора, които се нуждаят от помощ?

„Българският червен кръст е включен в единната спасителна система. Когато има в област Бургас различни видове бедствия, какъвто е в случая пожара, ние получаваме известия от областния управител Владимир Крумов, който е председател на Областния кризисен щаб. Така ние се включваме да окажем помощ и подкрепа, но само тогава, когато има пострадало население. В случая в село Скала, също и в град Средец преди време, когато се запали предприятието за пластмаса, получихме такова съобщение и екипът на БЧК - Бургас, доброволци и щатни служители бяхме на място.

Снощи нашият екип беше там, срещнахме се с хората, които споделиха тъжни истории, защото това бяха техни домове, градили с години, а огънят не подбира къщи, изпепелява всичко. Някои от тях казаха, че сами са се опитвали да гасят пожара, но това не винаги е добро решение.

На терен бяха служители от Пожарна безопасност и защита на населението, също от МВР, доброволци от селото, които се включиха в гасенето на пожара.

Колко бяха хората, които се нуждаеха от помощ в село Скала?

Хората в село Скала са малко, общо жителите са около 50 души, но част от тях са гости, приходящи. Въпреки това беше обособена сграда, в която да бъдат всички евакуирани заедно, да бъдат с подкрепящите институции. В един такъв кризисен момент дава една психологическа подкрепа.

В съботния ден бяха на терен и доброволците от местната структура на БЧК в Сунгурларе.

От началото на пожароопасния сезон на какви сигнали сте се отзовавали?

От началото на сезона сме попадали на три тежки случая. Първият е от бургаската вилна зона Банева, където имаше пожар и с апел на директора на РСПБЗН ст. комисар Николай Николаев ние се включихме с логистична подкрепа. Вторият случай беше в Средец, когато се запали предприятието за пластмаса и сега в община Сунгурларе.

Как се набавят изчерпаните количества вода и храна в БЧК?

Всяка една областна организация, на територията на България, има Фонд „Бедствия“. Това е един осигурен паричен ресурс, чрез който осигуряваме вода и храна. Към момента нямаме потребност. Винаги държим в офиса на Червения кръст достатъчно количество храна и вода, за да можем да реагираме максимално бързо при сигнал за бедствие.

От колко души се състои един екип?

Имаме 30-40 души доброволци, които се отзовават при нужда, но те също имат своите трудови и семейни ангажименти. Когато трябва се свързваме с тях, но щатния състав, в който съм и аз, това е основното звено, което реагира веднага, за да подпомогне хората, които са попаднали в кризисна ситуация.

Какво предстои в утрешния ден, ще се отзовете ли отново при сигнал?

Доброволците от червения кръст отново ще се отзоват утре на терен, в случай че от Областния кризисен щаб в Бургас бъдат повикани“, допълни още Виолета Радева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!