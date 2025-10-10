БЧК - Варна обяви графика за раздаване на продукти на уязвими семейства за тази есен

Булфото

Българският Червен кръст (БЧК) - Варна обяви днес графика за раздаването на продуктите на уязвими семейства по програма „Храни и основно материално подпомагане“ за тази есен.

Началото на кампанията ще бъде поставено в община Суворово на 13 октомври, съобщи БЧК - Варна. Ден по-късно ще започне раздаването на пакетите и на живеещите в община Провадия. За 15 октомври е планиран стартът на кампанията в Дългопол. И в трите общини е определен по един пункт, от който хората могат да получат помощта си.

В Аврен кампанията ще започне на 3 ноември. Жителите на Аксаково могат да получат пакетите си след 20 октомври. На 7 ноември ще бъде поставено началото на кампанията в Бяла, а на 11 ноември – в Белослав. Във Ветрино БЧК ще раздава пакетите от 28 октомври. Ден по-рано ще стартира кампанията във Вълчи дол. На 20 октомври червенокръстците ще започнат работа в Долни чифлик, а на 3 ноември – в Девня.

В областния град пакетите ще бъдат раздавани в четири пункта. Те ще отворят на 20 октомври и ще продължат да работят до 28 ноември.

Списъците с хората, които имат право на подкрепа, се правят от Агенцията за социално подпомагане (АСП), припомниха от БЧК. През тази есен домакинствата ще получават пакети с хигиенни и с хранителни продукти, като количествата зависят от големината на семейството.

Подробните графици за раздаването на помощта са изнесени както на интернет страниците на БЧК и АСП, така и в регионалния офис на Варненската червенокръстка организация, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!