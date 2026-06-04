БЧК: Над 2400 души са спасени от удавяне през 2025 г.

Снимка БЧК

Над 2400 души са били спасени от удавяне през 2025 г., а броят на фаталните инциденти във водна среда продължава да намалява. Това съобщиха представители на Водноспасителната служба (ВСС) на Българския Червен кръст (БЧК) по време на пресконференция по повод традиционната „Седмица на водното спасяване“, проведена на 4 юни 2026 г. в сградата на Националния съвет на БЧК.

Събитието беше открито от председателя на БЧК акад. Христо Григоров и започна с едноминутно мълчание в памет на доц. Стоян Андонов – дългогодишен председател на Националната комисия по водно спасяване към БЧК, бивш заместник-министър на младежта и спорта и директор на Водноспасителната служба на БЧК в периода 1993–2006 г.

В пресконференцията участваха още председателят на Националната комисия по водно спасяване д-р Димитър Димитров и директорът на Водноспасителната служба на БЧК Антон Налбантов.

По данни на Министерството на вътрешните работи през 2025 г. в страната са регистрирани 89 случая на удавяне. От началото на 2026 г. до момента жертвите са 14 – с две по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Според Антон Налбантов тенденцията през последните години е броят на удавянията да остава под 100 годишно, което показва трайно намаляване на водния травматизъм.

Особено положителна е тенденцията при децата. През 2025 г. са отчетени три случая на удавяне на деца – най-ниският брой досега. „Усилията ни са насочени към това тази цифра скоро да стане нула“, подчерта Налбантов.

През изминалата година над 75 000 души в страната са преминали обучения по водна безопасност и превенция на инциденти. От БЧК отчитат и положителни резултати от целенасочената работа с деца и семейства от уязвими общности. В партньорство с образователни и здравни медиатори са разработени специализирани програми за превенция, които първоначално са стартирали в област Добрич, а впоследствие са разширени и в област Хасково.

Въпреки предизвикателствата при осигуряването на кадри, Водноспасителната служба успява ежегодно да обучава близо 800 спасители. Около 500 от тях работят на басейни, а останалите – по морските плажове. По думите на Налбантов сезонният характер на професията продължава да води до текучество, но проблемът постепенно намалява.

Председателят на Националната комисия по водно спасяване д-р Димитър Димитров съобщи, че през 2025 г. по българското Черноморие са загинали 16 чуждестранни граждани. Според него това налага разширяване на информационните кампании сред чуждестранните туристи чрез брошури и разяснителни материали в хотелите и туристическите обекти.

Сред основните предизвикателства остава обезопасяването на водните площи във вътрешността на страната – язовири, реки и канали, където ежегодно се регистрират тежки инциденти. По тази причина от Националната комисия по водно спасяване подготвят становище до Министерството на здравеопазването с предложения за допълване на Закона за здравето и по-ясно регламентиране на контролните механизми в областта на водното спасяване.

„Седмицата на водното спасяване“ се организира ежегодно в началото на активния летен сезон с цел да насочи общественото внимание към превенцията на водния травматизъм, безопасното поведение във водна среда и изграждането на умения за самозащита и оказване на помощ. В рамките на инициативата в цялата страна се провеждат демонстрации, състезания, обучения, викторини и образователни прояви за деца и младежи.

Редактор "Екип на Петел",

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