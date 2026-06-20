БЧК демонстрира спасяване на туристи при инцидент на кораб в Бяла

Снимка: БЧК-Варна, архив

За първи път на пристанището в Бяла се проведе мащабна демонстрация по спасяване и оказване на помощ на пострадали туристи при инцидент на борда на плавателен съд. Инициативата беше организирана от БЧК–Варна в партньорство с Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Медицински университет–Варна, Община Бяла и доброволчески формирования.

По време на демонстрацията беше разигран реалистичен сценарий, при който на борда на туристическо корабче възниква инцидент след взрив на газова бутилка, предава Радио Варна. Над 50 участници показаха координирани действия за евакуация на пътниците, оказване на първа помощ на пострадалите и транспортирането им до безопасно място.

„Целта е демонстрацията да стане традиционна“, заяви заместник-председателят на БЧК–Варна и член на Националния съвет на БЧК Юлиян Страшимиров.

Редактор "Екип на Петел",

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