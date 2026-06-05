БЧК оказа подкрепа на пострадалите от наводнението в село Тича

Снимка БЧК

Доброволци и служители на Българския Червен кръст – Сливен се включиха в подпомагането на населението след наводнението в котленското село Тича, предизвикано от излизането на река Голяма Камчия от коритото ѝ на 4 юни 2026 г.

В резултат на бедствието бяха засегнати около 30 жилищни сгради, а по предварителни данни пострадалите жители са около 100 души. Няма данни за загинали или пострадали хора. Благодарение на своевременната реакция на местните доброволци са евакуирани две трудноподвижни жени, които са в безопасност.

Непосредствено след бедствието екипите на БЧК оказаха хуманитарна помощ и подкрепа на 75 души. На засегнатите семейства бяха предоставени бутилирана питейна вода, пакетирани закуски, одеяла и комплекти спално бельо, включващи чаршафи, от резерва за бедствия на организацията.

Представители на БЧК оказаха и психосоциална подкрепа на пострадалите и поддържаха постоянна координация с местната власт, органите на пожарна безопасност и защита на населението и останалите институции, ангажирани с преодоляването на последствията от бедствието.

Българският Червен кръст остава в готовност да оказва допълнителна подкрепа според потребностите на засегнатото население.

Редактор "Екип на Петел",

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