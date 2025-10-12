БЧК раздава хранителни пакети на нуждаещи се в Ямболска област

снимка Булфото

Българският Червен кръст (БЧК) започва раздаването на помощи на нуждаещи се от утре, 13 октомври, съобщиха от организацията. Близо 7200 уязвими жители на Ямболска област имат право да получат пакетите с хигиенни и хранителни продукти, съобщи директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Калоян Калиманов.

Помощите ще се раздават по график за всяка от петте общини в областта. В Ямбол акцията е от 13 октомври до 28 ноември, в пункт в двора на земеделската гимназия „Христо Ботев“. В община Тунджа раздаването ще е от 13 октомври до 27 ноември; в Елхово – от 14 октомври до 21 ноември; в Стралджа – от 20 октомври до 14 ноември; в Болярово – от 20 октомври до 7 ноември.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 316 временни пункта в цялата страна. Очаква се помощта да достигне до над 640 000 уязвими български граждани. Хигиенните пакети съдържат тоалетен сапун, шампоан, паста за зъби, четка за зъби, тоалетна хартия, перилен препарат, препарат за под и препарат за съдове, а хранителните – захар и спагети, предаде БТА.

