Българският червен кръст отбеляза за поредна година Световният ден на първата помощ. Целта е да се покаже колко е важно в първите от 3 до 5 минути да се окаже първа долекарска помощ, за да се спаси човешкият живот и за да се намалят травмите и пораженията, които могат да настъпят.

По традиция на този ден БЧК прави жива верига в знак на съпричастност към инициативата.

"Важно е да се реагира адекватно, смислено. Трудно е някой да бъде спокоен в една напрегната обстановка, но да бъде уверен в това, което прави, за да може да даде спокойствие на този, който е ранен, че не е сам", каза зам.-генералният директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска.

Тя подчерта, че психологическата помощ също е от изключително значение.

През август стана ясно, че от БЧК са категорично против общ национален регистър на доброволците, като уточниха, че доброволецът не получава пари, а средствата отиват за облекло, оборудване и превоз.

