БДЖ: Не продаваме почивната база в к.к. „Чайка“, а 28 кв. м. от прилежащ терен

Кадър Гугъл мапс

Холдинг Български държавни железници“ ЕАД излезе с позиция по повод публикация в Moreto.net, че дружеството продава част от почивната си база в к.к. „Чайка“.



От БДЖ уточняват, че подобна информация не отговаря на фактите. Предмет на продажбата не е почивната база, а единствено реална част от поземлен имот с площ 28 кв. м., която ще осигури достъп до улица на съседен имот. Според действащата регулация съседният имот няма излаз към улицата и продажбата има за цел да реши именно този инфраструктурен казус.



Припомняме, че Министерският съвет разреши на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД да продаде част от недвижим имот, намиращ се в к.к. „Чайка“, собственост на дружеството.



След решението в публикация на Moreto.net беше посочено, че притежанието на холдинга в района е почивната база на БДЖ, което създаде впечатление, че се продава част от самата база. От БДЖ обаче уточняват, че това не е така, тъй като продажбата касае единствено 28 кв. м. от поземления имот и не засяга почивния комплекс.

Редактор "Екип на Петел",

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