БДЖ получи три нови локомотива

Снимка: Булфото, архив

Въвеждат ги в експлоатация в петък.

В експлоатация заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов ще въведе три нови локомотива Siemens Smartron.

В рамките на договор за доставка на 10 локомотива на стойност малко над 91 млн. лева, е закупен новият подвижен състав.

Общият брой на локомотивите от този модел в състава на БДЖ-Пътнически превози, с новодоставените три, става 24, допълва Bulgaria ON AIR.

Преди няколко месеца Караджов нареди спешни мерки в железопътния транспорт. Сформиран беше кризисен щаб, който да търси причината за неработещите климатици във вагоните. Действията на министъра са по повод сигнали на пътници.

Той се закани и с уволнения, ако не бъде подобрена чистотата във влаковете.

