БДЖ пуска Коледни влакове с парен локомотив

Кадър БДЖ

Коледни влакове с парен локомотив ще пътуват по два маршрута в страната през декември, съобщават от пресцентъра на БДЖ. Празничните композиции ще се движат по линиите София – Банкя – София и Горна Оряховица – Велико Търново – Горна Оряховица. От железопътния превозвач уточняват, че влаковете ще се състоят от три тематично украсени пътнически вагона и ретро вагон от композицията „Витоша Експрес“, където Дядо Коледа и Снежанка ще посрещат децата с подаръци, предава БТА.

На 13 декември (събота) коледният влак с парен локомотив № 01.23 ще тръгне от Централна гара София в 09:50 ч., като пристигането в Банкя е в 10:21 ч.; обратният курс е предвиден за 12:30 ч. с пристигане в София в 13:00 ч. На 14 декември (неделя) пътуването започва от София в 09:45 ч., влакът ще бъде в Банкя в 10:16 ч., а връщането е планирано за 12:40 ч. с пристигане в 13:10 ч.

На 20 декември коледният влак с парен локомотив № 16.27 ще извърши два курса между Горна Оряховица и Велико Търново – един преди обяд и един следобед. Сутрешното пътуване започва в 09:50 ч. от Горна Оряховица, като композицията пристига във Велико Търново в 10:20 ч., а обратното отпътуване е в 11:20 ч. с пристигане в 11:51 ч. Следобедният влак ще потегли от Велико Търново в 14:05 ч. и ще пристигне в Горна Оряховица в 14:41 ч., откъдето ще тръгне обратно в 15:40 ч. с пристигане във Велико Търново в 16:00 ч.

От БДЖ подчертават, че по маршрута пътниците ще могат да се насладят на гледките по поречието на р. Янтра, както и на преминаването през два тунела под част от сградите на Велико Търново. Във всяка от посоките влакът ще прави спирка на жп спирка Трапезица, което според превозвача е удобно за жители и посетители на старата столица.

Цените на двупосочните билети включват запазено място и са 46 лв. за възрастни и 23 лв. за деца по маршрута София – Банкя – София. За направленията Горна Оряховица – Велико Търново и Велико Търново – Горна Оряховица билетите струват 40 лв. за възрастни и 20 лв. за деца. Билети могат да бъдат закупени от всички билетни каси и железопътни бюра в страната, както и онлайн.

