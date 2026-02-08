БДЖ закупува стари немски вагони за 23 милиона евро

Снимка Булфото

Съобщиха новина за всички, които пътуват с влак у нас.

„БДЖ-Пътнически превози“ стартира процедура за закупуване на 98 пътнически вагона втора употреба. Прогнозната стойност на сделката е 23.52 милиона евро, като ръководството на националния превозвач е избрало процедура на директно договаряне без предварително обявление. Основният мотив за решението е необходимостта от спешно попълване на недостигащия подвижен състав, за да се гарантира изпълнението на разписанието.

Според документацията на поръчката, в момента дружеството изпитва недостиг от 26 вагона за изпълнение на графика. Ситуацията се усложнява от предстоящото спиране на още 54 вагона, чийто експлоатационен ресурс изтича и подлежат на задължителни планови ремонти.

Този дефицит създава риск за изпълнението на Договора за обществена услуга с държавата, по който БДЖ получава субсидия срещу задължението да осигури определен брой места и влакове, включително по социалните направления. За да избегне неустойки и отмяна на влакове, превозвачът се насочва към закупуване на готов за експлоатация състав.

Очаква се изпълнител на поръчката да бъде германският оператор DB Regio, който в момента предлага на пазара 138 вагона първа и втора класа. Пазарното проучване на БДЖ показва, че офертата на германските железници е най-изгодна и подходяща за българската железопътна мрежа. Средната цена на един вагон възлиза на около 240 000 евро. Срокът за приключване на процедурата е кратък – оферти се приемат до 16 февруари 2026 г.

Това е поредна сделка между БДЖ и германските железници, след като през пролетта на 2024 г. бяха закупени 76 вагона. Тогава възникнаха временни затруднения с работата на климатичните инсталации през летния сезон, породени от несъвместимост с електрозахранването от локомотивите. От БДЖ уверяват, че техническите екипи са анализирали проблема и са взети необходимите мерки новите 98 вагона да функционират нормално в българските условия, осигурявайки необходимия комфорт за пътниците, пише dunavmost.com.

