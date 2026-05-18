БФС дарява 500 билета за „Мача на надеждата“ в Бургас на футболни таланти

Снимка организаторите

Българският футболен съюз подкрепи благотворителния „Мач на надеждата“, организиран от Стилиян Петров, като закупи 500 билета за събитието и ги предостави на футболни школи от Бургас и региона.



Двубоят ще се проведе на 6 юни на Стадион „Лазур“, а събраните средства ще бъдат насочени към лечението на бившите национални състезатели и селекционери на България Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и други хора, борещи се с онкологични заболявания, пише moreto.net.



Ръководството на БФС приема подкрепата на подобни инициативи като важна част от социалната роля на футбола – да обединява, да вдъхновява и да дава пример на младите поколения. В същото време чрез предоставените билети деца от различни футболни академии и школи ще имат шанса да се срещнат отблизо със свои идоли, да усетят атмосферата на голям футболен празник и да станат част от кауза, която носи надежда и подкрепа.



Благотворителният "Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти. Сред тях са Димитър Бербатов, Мартин Петров, Илиан Илиев, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън и Били Уингроув.



Билетите за мача варират от 12 до 200 евро. Предлагат се и виртуални билети, чиято цел е само дарение.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!