БФС кандидатства за домакинство на Европейско първенство

Снимка: Булфото

Изпълнителният комитет на УЕФА, който ще избира домакините на различни турнири през следващите няколко години се събира на заседание в Нион в сряда - 3 декември. Моментът е важен и за България, тъй като родната футболна централа е заявила кандидатура за Европейското първенство при младежите до 17 или 19 години през 2028 или 2029 г.

Градовете, които нашата страна е посочила за домакинството, са Пловдив, Стара Загора и Пазарджик, посочва БНР.

Към днешна дата са ясни домакините на турнирите през следващите две години: при U17 Евро 2026 ще се играе в Естония, а Евро 2027 в Латвия, докато при U19 Евро 2026 е разписано за Уелс, а Евро 2027 за Израел.

Преди точно 10 години България прие европейското до 17 години, което се проведе в Бургас, Стара Загора, Сливен и Созопол. На финала на стадион "Лазур" Франция победи Германия с 4:1 пред близо 15 000 зрители.

