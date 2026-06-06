БФС обяви кога ще се тегли жребият за сезон 2026/2027 в Първа лига
Снимка: Булфото
Българският футболен съюз (БФС) обяви, че официалната церемония по изтеглянето на жребия за сезон 2026/2027 в efbet Лига (Първа лига) ще се проведе на 8 юни (понеделник) от 19:00 ч. в София.
По време на церемонията ще бъде определена програмата за новия шампионатен сезон в елита на българския футбол, като представители на клубовете и футболната общественост ще присъстват на официалното събитие, посочва БТА.
Жребият ще бъде генериран посредством специализирания софтуер на американската компания лидер на пазара GotSport.
Церемонията ще бъде излъчена на живо в ефира на Diema sport.
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