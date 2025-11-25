БФС обяви съдиите за мачовете на Черно море и Спартак, и глоби "соколите"

Снимка Petel.bg

Мариян Гребенчарски ще ръководи срещата Ботев - Черно море в събота в Пловдив. Главен съдия на двубоя Спартак - ЦСКА същия ден във Варна ще е Венцислав Митрев, съобщиха от БФС.

Дисциплинарната комисия пък наложи имуществена санкция в размер на 1500 лева на Спартак за обидни и нецензурни скандирания на феновете му на мача в Стара Загора, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/.

