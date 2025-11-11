БФС одруса Спартак

Снимка Булфото

Солена глоба от БФС отнесе Спартак. Дисциплинарната комисия глоби варненския клуб с 2500 лева, тъй като членът на УС на "соколите" Мартен Демирев е обиждал служебни лица и е опитал саморазправа с тях по време на срещата със Септември.

Ето и причината за санкцията:

За обиди и опит за саморазправа със служебни лица на футболната среща от Мартен Демирев – член на УС на ФК "Спартак" гр. Варна на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 и във връзка с чл.6, ал.7 и 8 от ДП /2025-2026/, ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2500 лева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!