БФС с позиция след расисткия скандал на „Тича"

снимка: Петел

Българският футболен съюз осъди расистките прояви и форми на дискриминация по време на двубоя между Черно море и Ботев Пловдив.

Бранителят Антоан Конте призова съотборниците си в жълто и черно да напуснат терена на „Тича“, чувайки расистки възгласи от домакинските фенове, припомня Трафик нюз.

Конте отказа да продължи мача и бе заменен от Ивайло Видев. Един от най-дейните в неговото успокояване - Енок Куатенг, също напусна терена със смяна, като на мястото му влезе Закария Тиндано.

Ето какво написаха от централата:

"Българският футболен съюз категорично осъжда расистките прояви и форми на дискриминация по време на срещата между ПФК „Черно море“ и ПФК „Ботев“ Пловдив.

Подобни действия са абсолютно недопустими и противоречат на ценностите на футбола, честната игра и уважението.

Футболът трябва да бъде среда на толерантност и равнопоставеност.

БФС ще остане последователен в политиката си на нулева толерантност към расизма и дискриминацията под всякаква форма".

