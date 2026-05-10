БФС с позиция след расисткия скандал на „Тича"
снимка: Петел
Българският футболен съюз осъди расистките прояви и форми на дискриминация по време на двубоя между Черно море и Ботев Пловдив.
Бранителят Антоан Конте призова съотборниците си в жълто и черно да напуснат терена на „Тича“, чувайки расистки възгласи от домакинските фенове, припомня Трафик нюз.
Конте отказа да продължи мача и бе заменен от Ивайло Видев. Един от най-дейните в неговото успокояване - Енок Куатенг, също напусна терена със смяна, като на мястото му влезе Закария Тиндано.
Ето какво написаха от централата:
"Българският футболен съюз категорично осъжда расистките прояви и форми на дискриминация по време на срещата между ПФК „Черно море“ и ПФК „Ботев“ Пловдив.
Подобни действия са абсолютно недопустими и противоречат на ценностите на футбола, честната игра и уважението.
Футболът трябва да бъде среда на толерантност и равнопоставеност.
БФС ще остане последователен в политиката си на нулева толерантност към расизма и дискриминацията под всякаква форма".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!