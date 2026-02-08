БФС със специално съобщение за юбилея на Христо Стоичков

снимка: Булфото

БФС: Честит юбилей на Христо Стоичков!

Своя 60-и рожден ден празнува единственият роден носител на “Златната топка” – Христо Стоичков! Легендарният нападател играе за националния отбор на България между 1987 и 1999 г., като записва 83 мача и отбелязва 37 гола. Бронзов медалист от Световното първенство в САЩ през 1994 г., голмайстор на турнира с 6 попадения (дели първото място с Олег Саленко от Русия) и част от идеалния отбор на Мондиала. В края на същата година печели и най-престижния индивидуален приз във футбола - „Златната топка“.

Стоичков е трикратен шампион на България с ЦСКА и петкратен шампион на Испания с Барселона. Носител е и на „Златната обувка“ на Европа. С Барселона става европейски клубен шампион, носител е и на трофея в турнира КНК. На два пъти печели Суперкупата на Европа и Купата на краля. Петкратен победител е в анкетата „Футболист на годината на България“, два пъти голмайстор на „А“ група и топреализатор на турнира КНК.

В кариерата си на футболист носи още екипите на Парма, Ал Насър (Саудитска Арабия), Кашива Рейсол (Япония), Чикаго Файър (САЩ) и ДС Юнайтед (САЩ).

Като треньор води „А“ националния отбор на България и тимовете на "Селта" (Испания), "Мамелъди Саундаунс" (ЮАР), "Литекс" и за кратко ЦСКА.

Впоследствие работи като анализатор и коментатор за един от най-големите телевизионни канали отвъд Океана, а от есента на 2024 г. отговаря за развитието на футболните проекти на ФИФА в цяла Източна Европа.

Българският футболен съюз честити юбилея на Христо Стоичков и му пожелава здраве и още много успехи както в професионален, така и в личен план!

