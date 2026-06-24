БФС скърби за загиналите таланти на Славия

Снимка Пиксабей

Българският футболен съюз изрази своите най-искрени съболезнования към семействата, близките и всички в академията на ПФК Славия след трагичния пътен инцидент на автомагистрала "Тракия", при който загубиха живота си трима души, сред които двама млади футболисти от клуба.

"Загубата на толкова млади човешки животи е огромна трагедия и болка, която трудно може да бъде изразена с думи.

В този тежък момент Българският футболен съюз е съпричастен със скръбта на техните семейства, съотборници, треньори, приятели и цялото семейство на Славия. Отправяме и своите пожелания за успешно възстановяване на треньора Иван Терзийски и останалите пострадали при инцидента, пише Sportal.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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