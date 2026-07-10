BG-ALERT се активира за катастрофата на магистрала "Тракия"

Булфото

Системата BG-ALERT беше активирана заради тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ в района на 311-ия километър. Заради инцидента е въведена временна организация на движението, съобщиха от Областната администрация в Ямбол.

Автомобилите, които пътуват към Бургас, се отклоняват при пътен възел „Зимница“. Оттам движението се насочва по път I-6 през пътен възел „Петолъчката“, след което шофьорите могат да продължат към Бургас, цитира Блиц.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков призова водачите да бъдат търпеливи и внимателни заради въведените ограничения.

От Областната администрация в Ямбол призоваха пътуващите да следят актуалната информация за пътната обстановка и да планират маршрутите си с оглед на временната организация на движението.

Редактор "Екип на Петел",

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