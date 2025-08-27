BG-Alert няма да бъде задействана заради леопарда в Силистренско

Снимка: Пиксабей

Системата за предупреждение BG-Alert няма да бъде задействана във връзка с подадения сигнал за забелязан опасен хищник, нетипичен за района. Това беше решено на заседанието на Областния кризисен щаб в Силистра. Въпреки това областният управител Илиян Великов каза за БТА, че ще бъде отправено предупреждение към жителите на селата, около които е било забелязано животното и към туристи и къмпингуващи в региона.

БТА припомня, че сигналът е подаден вечерта на 25 август в Областната дирекция на МВР в Силистра. Животното е било забелязано в района между селата Богданци, община Главиница и Търновци, община Тутракан.

Великов каза още, че се е свързал със специалисти от зоологическата градина във Варна. След като им е бил предоставен наличният снимков материал те са изразили мнение, че животното е котка, но, поради лошото качество на кадрите, не са могли да уточнят точно каква.

Зам.-директорът на Областната дирекция на МВР в Силистра Диян Монев каза, че очевидецът, който е заснел животното, е предал доброволно телефона си на полицията. Снимките са били свалени и носят информация за записа, която отговаря на марката на телефона и часа на заснемане.

По време на заседанието на кризисния щаб бе изслушан кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов, който е дългогодишен ветеринарен лекар и ловец. Той е пристигнал на мястото, където е било забелязано животното, малко след подаване на сигнала. По думите му там е имало домашни кучета, а при наблюдение на терена със специализирана техника са били забелязани сърни, които са били спокойни.

„Ако имаше опасен хищник наблизо, тези животни нямаше да са там. Такова животно - черна пантера, за което се говори в публичното пространство, не съществува. Черният цвят е характерен за гепарда и за леопарда. От това, което съм виждал на кадрите, животното не е нито гепард, нито леопард. Мога да кажа, че е едро животно от семейство котки, може би дори дива котка“, каза Стефанов.

Той изрази мнение, че животното вече е далеч от мястото, където е било забелязано и заснето, тъй като в момента там се провежда жътвата на слънчоглед и има засилено присъствие на хора и селскостопански машини.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!