БГФИШ: Сивият сектор в риболовния бранш се увеличава

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Три от основните проблеми в риболовния сектор са били коментирани на среща между ръководството на министерството на земеделието и храните и представители на Асоциацията на производителите на рибни продукти БГФИШ. Сред акцентите са били стоварването и първа продажба на риба, развитието на аквакултурата, както и преработка и търговия с рибни продукти. Това съобщи пред Радио Варна изпълнителният директор на БГФИШ д-р Йордан Господинов.

„Поставихме въпроса за подпомагането по de minimis заради липсата на вода миналата година, което причини много загуби на стопанствата за развъждане на пъстърва. Министърът съобщи, че преди два дни са подписали изплащането на парите. Говорим за малко над 700 хиляди евро. Очакваме и възможно най-скоро да получим помощ и заради войната в Иран. Средствата са осигурени по механизъм на Европейския фонд по рибарство“, допълни Господинов.

Според него, е належащо да бъде одобрен уред за улов на бели миди. Друг важен въпрос, който трябва да бъде решен възможно най-скоро, е класификацията на Черно море за улов на миди, каза още директорът на БГФИШ и подчерта: „Липсата на регистър на зоните ни поставя пред риск да ни бъде забранено да продаваме миди. Когато мидата със сертификат се продава в държава от ЕС, може да бъде проследено в интернет от коя зона е добита. Тази проследимост отива до ресторантите и до търговията на дребно“.

„Запознахме министър Абровски и с проблема, че сивия сектор в риболовния бранш се увеличава. Магазини, ресторанти и пазари са пълни с улови, които не са декларирани, които не са минали ветеринарен контрол и нямат самоконтрол от фабриките. Много от тези улови са без етикети, а за мен това е знак, че са с неустановен произход. Настояваме и да се намали бюрокрацията и административната тежест. Ако в България искаш да наемеш част от морето и да направиш ферма, това ще ти отнеме две години. В Румъния този период е между три и шест месеца. Има коренна разлика между нашата и румънската администрация, при издаването на разрешителни и всякакви документи. В Румъния се толерира развитието на риболовния бизнес“, коментира още Йордан Господинов.

Директорът на БГФИШ уточни:„Освен това препоръчахме на министъра и на ръководството на ИАРА да преразгледат плана за управление на риболовния флот. В България има много големи кораби, които са морално остарели и трябва да излязат от този флот. За тази цел искаме да получим пари от Европейската комисия, като по този начин ще намалее и натиска върху морето“.

Редактор "Екип на Петел",

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