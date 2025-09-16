БХК: Половината жени, убити заради пола си, са жертви на партньори

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Половината от жертвите на феминицида у нас са убити от бивши или настоящи партньори. Това каза по Нова нюз Надежда Цекулова от Българския хелзинкски комитет (БХК), представяйки изследване за убийствата на жени поради техния пол. Голям процент от престъпленията се извършени от роднини, сочи прегледа по съдебните решения по тази случаи, обясни тя.

Обществото ни не е дорасло и приема за норма системните обиди и заплахи, както и икономическия контрол, които са индикатор за домашно насилие и потенциално убийство, каза още Цекулова. Тя даде пример със съдебно решение, от което става ясно, че съседка е станала свидетелка на убийство на жена, но не е съобщила за него. Присъдите сочат, че много хора знаят за насилието над жени, завършило със смъртта им, но не подават сигнали, обясни Цекулова.

Повечето жени имат нужда от подкрепа, за да се отскубнат от отношения, които могат да приключат със смъртта им, подчерта тя.

