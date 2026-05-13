БКС: Няма опасност от екологична криза със сметосъбирането и сметоизвозването в град Шумен

Снимка: Община Шумен

Ситуацията, свързана със сметосъбирането и сметоизвозването в град Шумен, е под контрол и няма опасност от екологична криза.

Това се казва в писмо от управителя на Общинско предприятие "Благоустройство и комунално стопанство" (БКС) в Шумен Юлиян Марков до кмета Христо Христов, разпространено късно снощи от общинския пресцентър.

Повод за изявлението на БКС е постъпило предупреждение в Общината от работници на предприятието, че голяма част от техниката за сметосъбиране е в неизправност.

От предоставената справка от БКС става ясно, че в момента работят два от шестте специализирани автомобила. Камион МАН е с проблем във вариопресата и за него е поръчан модул от Италия. Две сметосъбиращи машини Мерцедес са с повредени скоростна кутия и двигател.

За да се компенсира липсата на техниката за ремонт, е въведен удължен работен ден на смени с цел да предотвратяване на натрупвания на отпадъци и екологичен риск“, се казва в писмото на БКС, пише Шум бг.

Кметът е разпоредил допълнителна проверка, добавиха от общинския пресцентър.

