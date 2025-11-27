BLACK WEEKEND в Grand Mall – три дни на ударни оферти!

Предпразничният шопинг маратон в Grand Mall започва в петък, 28 ноември, и продължава до неделя, 30 ноември. Най-големият търговски център на Варна се превръща в основна дестинация за всички, които искат да стартират коледното пазаруване смислено и изгодно.

Black Weekend са три дни, изпълнени със специални предложения и неустоими отстъпки, които обхващат почти всички обекти в мола.

Пригответе се за намаления до -70%! Голяма част от магазините, позиционирали Grand Mall като модната дестинация на Североизточна България, се включват с шокиращи отстъпки.

Открийте специални селекции! Очаквайте избрани колекции на преференциални цени и фиксирани отстъпки върху цялата наличност при хитови световни и български марки.

Възползвайте се от предложения във всички продуктови категории:

Мода и красота - дамска и мъжка мода, обувки, козметика, парфюми и бижута.

Дом и семейство - детски стоки, продукти за дома и подаръци.

Активен начин на живот - артикули за спорт и свободно време.

Следете Facebook страницата www.facebook.com/GrandMallVarna за актуална информация и конкретни оферти на търговските обекти и бъдете сред първите, които се възползват от най-добрите предложения!

Виж всички оферти и тук: https://grandmall-varna.com/bg/promocii/4/campaigns

Grand Mall Varna - изгодният старт на коледното пазаруване във Варна!

