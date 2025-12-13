БЛС: Без бюджет няма да има нов рамков договор в здравеопазването

кадър bTV

При липса на бюджет не може да бъде подписан нов национален рамков договор и ще действа старият, каза пред журналисти председателят на Управителния съвет на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов преди началото на 79-ия извънреден събор на БЛС. Това предаде БТА.

Делегатите ще гласуват параметрите, при които ще подпишат Национален рамков договор 2026-2028 г. Националният рамков договор указва условията, медицинските дейности и правилата, при които работят медиците в доболничната и в болничната помощ. В договора са посочени и обемите, дейностите и цените им, включени в клиничните пътеки. Сега действащият Националния рамков договор за медицинските дейности за 2023-2025 г. беше подписан между БЛС и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на 1 септември 2023 г.

Днес ще запознаем колегите с това, което сме постигнали в договорния процес. Ще заявим цените на медицинските дейности такива, каквито бяха според последния проект за бюджет, който така или иначе беше изтеглен. Ще оставим на колегите от Събора да решат какво поведение по-нататък ще изберем, обясни д-р Брънзалов.

Политическите боричкания, подадената оставка от страна на правителството и оттам липсата на бюджет ще се отразят на всеки един български гражданин. Затова ги призовавам да проявят политическа мъдрост и там, където могат да помогнат на българското общество, да го направят. Защото това им е работата - те са народни представители, коментира той.

По думите му здравеопазването в България е много тежко недофинансирано. Трябва да се вземе тежко политическо решение и да се вдигне здравноосигурителната вноска. Ако това не се случи, към 2040 г. България ще търпи много големи загуби. Не само хората, които работим в системата на здравеопазването, а цялото общество, заяви д-р Николай Брънзалов.

В новия рамков договор има доста хубави неща, договорени и за пациентите, и за лекарите, но те няма да влязат в сила при такава ситуация. При липсващ бюджет няма да може да бъде подписан Национален рамков договор, обясни д-р Брънзалов.

Адмирираме увеличаването на възнагражденията на всички медицински специалисти - както на младите, така и на всички останали колеги, които работят в нашата система, както и на нашите сътрудници, отговори той на въпрос какво става с младите лекари и заплащането им, което беше предвидено да бъде увеличено. Нашето становище не е променено - против сме да бъдат финансирани структури.

