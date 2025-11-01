БЛС настоявa пациентите да упражняват контрол върху медицинските дейности, които получават
Пекселс
Българските лекари настояват държавата да създаде механизъм за контрол от страна на пациентите върху лечебните дейности, които получават, за да няма говорене, че болниците източват здравната каса.
Те настояват и за повишаване на здравните осигуровки, за създаване на стимули за младите лекари и за медицинските сестри, които в момента са двойно по-малко от лекарите, което е сериозен проблем за ежедневната работа. Това каза д-р Николай Брънзалов, председател на съсловната организация, предаде Радио Варна.
Това са само част от темите, които ще обсъждат над 300 делегати от страната и чужбина на Седмия конгрес на Българския лекарски съюз, който започна в курорта "Св. Константин и Елена" край Варна.
Бюджетът за здравеопазване за 2026 г. реално не се различава от предходните, каза още Брънзалов. Според него по темата с планираните допълнително 260 милиона евро за заплати от републиканския бюджет има много неизяснени въпроси. Освен младите лекари, са упоменати и медицински сестри, акушерки, лаборанти, дентални лекари, а не са ясни критериите, по които ще се работи, посочи Брънзалов и подчерта, че заплатите са ангажимент на мениджърите на лечебните заведения, а не на съсловната организация. Приветстваме това, че ще има допълнителни средства в системата, но все още има много въпроси, каза Брънзалов.
В работата на форума участва и министърът на електронното управление Валентин Мундров, а утре се очаква и участието на министър Силви Кирилов.
