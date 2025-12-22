БМВ катастрофира на улица "Дрин" във Варна, има загинали
Кадър Фб, Нова Варна
Както "Петел" писа тежка катастрофа е станала до Колхозния пазар.
Автомобил БМВ е катастрофирал на улица "Дрин" във Варна.
От кадрите се вижда, че шофьорът е в съзнание.
Според хора на мястото има поне двама загинали.
Колата е на тротоара, а край нея има много хора, полиция, пожарна и линейка.
Според очевидци има и друг пострадал, но още няма официално потвърждение от полицията.
Очаквайте подробности!
Сигналът за инцидента е подаден в 14:42 часа, като към момента няма официална информация за броя и състоянието на пострадалите, посочват от ОДМВР - Варна и добавят, че данните все още се изясняват.
Очаква се по-късно да бъде предоставена допълнителна информация за обстоятелствата около катастрофата и евентуалните последици от нея.
