БМВ катастрофира на улица "Дрин" във Варна, има загинали

22.12.2025 / 15:27 3

Кадър Фб, Нова Варна

Както "Петел" писа тежка катастрофа е станала до Колхозния пазар.

Автомобил БМВ е катастрофирал на улица "Дрин" във Варна.

От кадрите се вижда, че шофьорът е в съзнание.

Според хора на мястото има поне двама загинали.

Колата е на тротоара, а край нея има много хора, полиция, пожарна и линейка.

Според очевидци има и друг пострадал, но още няма официално потвърждение от полицията.

Очаквайте подробности!

Сигналът за инцидента е подаден в 14:42 часа, като към момента няма официална информация за броя и състоянието на пострадалите, посочват от ОДМВР - Варна и добавят, че данните все още се изясняват.

Очаква се по-късно да бъде предоставена допълнителна информация за обстоятелствата около катастрофата и евентуалните последици от нея.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
4
койчо (преди 43 минути)
Рейтинг: 419 | Одобрение: -76
много си зле цървул
0
0
kjk (преди 54 минути)
Рейтинг: 165411 | Одобрение: 18181
До магазина на Шико!!!;)Намусен:errm:
2
2
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 550706 | Одобрение: 103781
Естествен подбор....Добре е, че не е убил някой невинен....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

