БМВ помете колоездач на пътя край Варна! Мъжът загина
20.06.2019 / 10:00 1
"БМВ" блъсна велосипедист на пътя Варна - Добрич малко преди полунощ в района на Аксаково посока Варна.
Водачът на автомобила – М.Д. (47 г.) от Добрич, при движение в права посока, блъска несигнализиран велосипедист. Вследствие на инцидента 66-годишният водач на ППС е загинал на място, съобщават от пресцентъра на полицията във Варна.
По случая е образувано досъдебно производство.
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