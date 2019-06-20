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БМВ помете колоездач на пътя край Варна! Мъжът загина

20.06.2019 / 10:00 1

"БМВ" блъсна  велосипедист на пътя Варна - Добрич малко преди полунощ в района на Аксаково посока Варна. 


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Водачът на автомобила – М.Д. (47 г.) от Добрич, при движение в права посока, блъска несигнализиран велосипедист. Вследствие на инцидента 66-годишният водач на ППС е загинал на място, съобщават от пресцентъра на полицията във Варна.

По случая е образувано досъдебно производство. 

 

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Коментари
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n eXu s (преди 13 минути)
Рейтинг: 57850 | Одобрение: -52215
Какъв Добрич? Това си е Толбухин! И единият, и другият са за ебан!
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