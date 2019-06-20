БМВ помете колоездач на пътя край Варна! Мъжът загина

"БМВ" блъсна велосипедист на пътя Варна - Добрич малко преди полунощ в района на Аксаково посока Варна.

Водачът на автомобила – М.Д. (47 г.) от Добрич, при движение в права посока, блъска несигнализиран велосипедист. Вследствие на инцидента 66-годишният водач на ППС е загинал на място, съобщават от пресцентъра на полицията във Варна.

По случая е образувано досъдебно производство.

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html