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БМВ се вряза челно в стълб на трамвайните релси в София

18.07.2026 / 13:18 1

Кадър С. Толев, Катастрофи София

Лек автомобил „БМВ“ катастрофира късно снощи на столичния булевард „България“, след като се е ударил в стълб на контактната мрежа на трамвайните релси. От снимки, разпространени в социалните мрежи, се вижда, че автомобилът е с тежко увредена предна част и е останал спрян непосредствено до релсовия път, предаде Блиц

На мястото на инцидента пристигнали екипи на полицията и на Столична община.

Към момента няма официална информация за причините за катастрофата, както и дали при инцидента има пострадали.

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Коментари
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Серж (преди 55 минути)
Рейтинг: 245367 | Одобрение: 49797
E, те ТАВА(както казват по Северозапада) не мога да го разбера!...Как ще влезеш ти на трамвайната линия и няма да се усетиш...Ами че тя цялата кола подскача и дрънчи, та чак ще се разпадне, но ти да продължиш и да се тряснеш в стълба...Голям майсторлък си требе за такова изпълнение...

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