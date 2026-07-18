БМВ се вряза челно в стълб на трамвайните релси в София

Кадър С. Толев, Катастрофи София

Лек автомобил „БМВ“ катастрофира късно снощи на столичния булевард „България“, след като се е ударил в стълб на контактната мрежа на трамвайните релси. От снимки, разпространени в социалните мрежи, се вижда, че автомобилът е с тежко увредена предна част и е останал спрян непосредствено до релсовия път, предаде Блиц

На мястото на инцидента пристигнали екипи на полицията и на Столична община.

Към момента няма официална информация за причините за катастрофата, както и дали при инцидента има пострадали.

Редактор "Екип на Петел",

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