БМВ се заби в дърво в центъра на Пловдив
илюстрация: Булфото
БМВ с млад водач самокатастрофира на ул. "Гладстон" в центъра на Пловдив, съобщи "24 часа". Инцидентът е станал около 21:00 ч..
На място бързо пристигнала полиция.
По неофициална информация автомобилът се е блъснал в дърво, а най-вероятно причината за катастрофата е мокрият асфалт.
Няма данни за сериозно пострадали, но има нанесени материални щети по колата - предната част е смачкана.
След като обработили инцидента, полицията си тръгна и на място е дошла пътна помощ, която ще изтегли превозното средство.
Движението в района е затруднено.
Редактор "Екип на Петел",
