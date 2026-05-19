БМВ се заби в дърво в центъра на Пловдив

илюстрация: Булфото

БМВ с млад водач самокатастрофира на ул. "Гладстон" в центъра на Пловдив, съобщи "24 часа". Инцидентът е станал около 21:00 ч..

На място бързо пристигнала полиция.

По неофициална информация автомобилът се е блъснал в дърво, а най-вероятно причината за катастрофата е мокрият асфалт.

Няма данни за сериозно пострадали, но има нанесени материални щети по колата - предната част е смачкана.

След като обработили инцидента, полицията си тръгна и на място е дошла пътна помощ, която ще изтегли превозното средство.

Движението в района е затруднено.

