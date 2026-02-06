БНБ: 81% от левовете са изтеглени от обращение

Булфото

81% е изтегленото обращение в левове към 6 февруари спрямо началото на 2025 г., съобщиха от БНБ.

Това означава, че към тази дата остават в обращение 5.9 млрд. лева в банкноти и монети.

Пуснати са евробанкноти и евромонети на обща стойност над 6.7 млрд. евро, с което се осигурява нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението, допълват от Централната банка.

От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в България, предаде БНР.

