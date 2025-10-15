БНБ: Бум на фалшиви банкноти, преминахме 15-годишен "антирекорд"

снимка: Булфото

Броят на регистрираните и задържани фалшиви банкноти в паричното обращение у нас достигна най-високото си ниво от началото на 2010 година. Според данните на Българската народна банка, през третото тримесечие на 2025 година са открити 2896 фалшификата. За последно по-висок брой е отчетен през първото тримесечие на 2010 година, когато регистрираните фалшиви купюри са били 3327.

От БНБ съобщават, че най-голям дял от задържаните фалшификати са банкноти с номинал от 50 лева – общо 2748 броя, което представлява близо 95% от всички регистрирани неистински пари през разглеждания период. Това е най-високият брой регистрирани неистински банкноти от 50 лева, откакто се води тази статистика, допълва Дунав мост.

На второ място по разпространение са банкнотите от 100 лева с 91 задържани броя, следвани от тези с номинал от 20 лева – 51 броя.

Данните показват драстичен скок в сравнение с предходното тримесечие. Задържаните фалшиви пари през третото тримесечие нарастват 2,5 пъти спрямо второто тримесечие, когато са възлизали на 1249 броя. Тогава най-разпространени са били фалшивите купюри от 100 лева – 661 броя, следвани от тези с номинал от 50 лева – 533 броя.

Според информацията на БНБ, последните две тримесечия се наблюдава необичаен ръст на задържаните и регистрирани неистински банкноти. През последното десетилетие само в два тримесечни периода задържаните фалшиви пари са достигали четирицифрено число.

