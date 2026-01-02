БНБ: Край на възпоменателните монети в лева

Снимка: БНБ

С присъединяването на България към Еврозоната от днес Българска народна банка (БНБ) преустановява емитирането на възпоменателни монети с номинални стойности в лева и започва емитирането на колекционерски монети с номинална стойност в евро.

Това е заложено в публикуваната от централната банка Концепция за подхода при емитиране на колекционерски и възпоменателни монети с българска национална страна, предава Bulgaria ON AIR.

От БНБ посочват, че на официалната интернет страница на банката ще бъде публикуван пълен списък на възпоменателните монети с номинални стойности в лева, емитирани в периода 1999–2025 г., групирани по серии и по отделни емисии. По този начин ясно ще се разграничат монетите в лева, емитирани до края на 2025 г., от новите български колекционерски монети в евро, които ще се пускат от 2026 г. нататък.

Основната цел на БНБ е устойчиво развитие на нумизматиката в България чрез съчетаване на националните традиции в монетосеченето с международния опит и плавна приемственост между емисиите преди и след въвеждането на еврото.

Съгласно европейската правна рамка държавите от еврозоната могат да емитират три вида монети:

Разменните монети са осем вида според номиналната си стойност – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента, както и 1 и 2 евро. Те имат обща европейска страна и национална страна и се пускат в обращение по номинал.

Възпоменателните монети се емитират единствено с номинал 2 евро и са посветени на теми с голяма национална или европейска значимост. Всяка държава може да пуска до две такива монети годишно, като общият им обем е строго ограничен.

Колекционерските монети са законно платежно средство само в държавата-емитент. Номиналът им е различен от този на разменните евромонети, а дизайнът и техническите им характеристики трябва ясно да ги отличават по поне два от следните параметри: цвят, диаметър и тегло.

