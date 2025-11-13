БНБ: Няма да казваме "еуро" или "ойро", центове, цента а не стотинки

Пиксабей

БНБ оповести новите правила за изписване на евро и цент в България

От 1 януари 2026 г. България официално ще премине към евро (EUR) като национална валута. В тази връзка Българската народна банка (БНБ) публикува подробни разяснения как правилно да се изписват паричните единици евро и цент, кои са утвърдените съкращения и как следва да се им придава цифрово и текстово представяне.

Единна форма на името „евро“

Според Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета и правилата на Европейския съюз, името на валутата трябва да бъде еднакво на всички езици на ЕС – „евро“. На български език не са допустими други варианти като „еуро“ или „ойро“.

Едно евро се разделя на 100 цента, като думата „цент“ в българския има форми: мн.ч. „центове“ или „цента“.

Официални съкращения и кодове

Официалното съкращение на еврото е EUR, валидно за всички езици. От 1 януари 2026 г. България ще бъде вписана в списъка на ISO 4217 като държава с валута евро (EUR, цифров код 978).

Българският лев (BGN, код 975) ще бъде преместен в списъка на историческите валути.

Съгласно ISO правилата валутите се представят с три букви или три цифри.

Правила за изписване на парични суми

БНБ въвежда ясни указания:

Когато не е посочена конкретна сума – валутата се изписва с букви (напр. „сума в евро“).

При цифрово изражение – първо се записва числото, следвано от ISO кода, отделени с неделим интервал (напр. „12 500 EUR“).

В антетките на таблици със съществително с количествено значение – наименованието в скоби (напр. „хиляди евро“, „милиони евро“).

В таблици без количествено съществително – само ISO код (напр. „EUR“).

Символът на еврото €

Графичният символ € се препоръчва при графики, прессъобщения и публикации за широката публика. Например: „30 €“.

Той е вдъхновен от гръцката буква епсилон, а двете успоредни линии в него символизират стабилност.

Как се изписва „цент“?

БНБ уточнява, че думата „цент“ няма официално съкращение в ISO 4217, но при нужда може да се използва обозначението „c“ (пример: 50 c).

