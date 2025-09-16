БНБ: От 1 януари 2026 година започваме издаването на колекционерски монети в евро

Пиксабей

По повод предстоящото присъединяване на България към Еврозоната, считано от 1 януари 2026 г., Българската народна банка ще започне да издава колекционерски монети в евро, предаде "България он ер".

До края на 2025 г. тези емисии ще продължат да се реализират като възпоменателни монети.

Колекционерските евромонети имат статут на законно платежно средство

Съгласно регламентите на Европейския съюз, колекционерските евромонети имат статут на законно платежно средство единствено в страната, която ги емитира.

Те ще бъдат с номинал в евро, но няма да съвпадат с номиналите на стандартните евромонети, които са в обращение.

С влизането на страната в Еврозоната, БНБ ще преустанови издаването на български монети от благородни метали и мед, деноминирани в лева. Така съществуващите серии и колекции в лева ще бъдат окончателно завършени.

Програмата за монети на БНБ за 2026 г. ще се характеризира с нови технически параметри – включително промяна на номиналната стойност и преминаване от лев към евро. Това ще се отрази както на тематичните серии, така и на индивидуалните емисии.

Новият етап в развитието на програмата ще съчетае въвеждането на нови дизайни и серии с продължаване на традиционните български мотиви, символи и технически особености, като същевременно отразява приемането на еврото като официална валута в страната.

