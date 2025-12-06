БНБ: Секат се евромонети 24 часа в денонощието

Българските евромонети ще бъдат законно платежно средство в цяла Европа и ще носят български национални символи. По този начин страната ни ще бъде част от европейското културно и монетно наследство". Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който заедно с управителя на Българската народна банка Димитър Радев се запозна на място с производствения процес на българските евромонети в Монетния двор на БНБ, цитира Дир.бг.

Желязков отбеляза, че всички евромонети имат еднаква лицева страна за цяла Европа, а на другата - национални символи, характерни за всяка страна членка на Еврозоната. В българската серия евромонети са включени утвърдени национални символи, личности и обекти от националната история и културното наследство на страната.

На монетата с номинал 2 евро е изобразен Паисий Хилендарски - български монах, духовник и просветител, автор на възрожденското произведение "История славянобългарска". Вдясно от изображението е изписано на кирилица "БЪЛГАРИЯ", а вляво са разположени надписът "ЕВРО" и годината на емисия "2025". Надписът по гурта на монетата на едната половина е "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ", а на другата - обърнато е изписан същият надпис.

Монетата с номинал 1 евро представя образа на свети Иван Рилски - духовен водач, отшелник и чудотворец, считан за небесен закрилник на българския народ. Монетите с номинал 50, 20, 10, 5 и 2 цента носят изображението на Мадарския конник - скален релеф от VIII век, включен в Списъка на световното културно наследство.

Министър-председателят Росен Желязков и управителят на БНБ се увериха на място, че Монетният двор на банката работи на изключително високо ниво и е въведен 24-часов производствен процес. Това гарантира качеството на монетите и достатъчни количества.

"Готови сме напълно. С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските - у нас. Това е важна стъпка към успешно икономическо и социално развитие на страната ни", подчерта още премиерът.

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев заяви, че подготовката на банковия сектор и на Монетния център за въвеждането на еврото се осъществява по план.

"Монетният център работи на пълен капацитет, осигурени са достатъчни количества евромонети. Ще има достатъчно монети - както в първоначалния пакет, така и впоследствие. Няма място за притеснения", увери Димитър Радев.

