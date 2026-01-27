БНБ: Търговците нямат право да откажат банкнота, но трябва и добросъвестност

Булфото

Търговците нямат право да откажат да приемат банкноти с висок номинал. Това заявиха представители на Координационния център по Механизма за еврото във връзка със сигнали, че клиенти не са успели да направят покупки с банкнота от 200 евро. Георги Чанев от управление "Емисионно" на БНБ обясни, че има регламент, който потвърждава правилото, че не може да се откаже покупка, но въвежда и принципа на "добросъвестност", предаде БНР:

"Има една препоръка, която потвърждава това правило, но дава също така и всевъзможни изключения и там въвежда така нареченото "правило на добросъвестност". Това означава именно, че когато искаме да платим, например с 200-еврова банкнота едно кафе, очевидно говорим за несъразмерност. В този случай се дава възможност на търговеца да не приеме това плащане".

Председателят на Координационния център Владимир Иванов призова потребителите да отказват покупка, ако търговецът откаже да приеме банкнота с висок номинал.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!