БНБ набира хора за работа в 4 града

БНБ набира хора за работа в няколко града.

Ето позициите:

Експерти и пазители ценности в касово подразделение на БНБ, гр. Пловдив, дирекция „Емисионно-касова“, управление „Емисионно“

Експерт и пазители ценности в касово подразделение на БНБ, гр. Бургас, дирекция „Емисионно-касова“, управление „Емисионно“

Експерт и пазители ценности в касово подразделение на БНБ, гр. Плевен, дирекция „Емисионно-касова“, управление „Емисионно“

Експерти и пазители ценности в касово подразделение на БНБ, гр. Варна, дирекция „Емисионно-касова“, управление „Емисионно“

Експерти в отдел „Национален център за анализ“, дирекция „Емисионно-касова“, управление „Емисионно“

Инженер поддръжка в дирекция „Емисионно-касова“, управление „Емисионно“

Касиери и пазители ценности в дирекция „Емисионно-касова“, управление „Емисионно“

Още в https://www.bnb.bg/AboutUs/AUCareers/AUJobOpportunities/AUJOFreePositions/index.htm

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