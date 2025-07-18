БНБ набира хора за работа в 4 града
БНБ набира хора за работа в няколко града.
Ето позициите:
Експерти и пазители ценности в касово подразделение на БНБ, гр. Пловдив, дирекция „Емисионно-касова“, управление „Емисионно“
Експерт и пазители ценности в касово подразделение на БНБ, гр. Бургас, дирекция „Емисионно-касова“, управление „Емисионно“
Експерт и пазители ценности в касово подразделение на БНБ, гр. Плевен, дирекция „Емисионно-касова“, управление „Емисионно“
Експерти и пазители ценности в касово подразделение на БНБ, гр. Варна, дирекция „Емисионно-касова“, управление „Емисионно“
Експерти в отдел „Национален център за анализ“, дирекция „Емисионно-касова“, управление „Емисионно“
Инженер поддръжка в дирекция „Емисионно-касова“, управление „Емисионно“
Касиери и пазители ценности в дирекция „Емисионно-касова“, управление „Емисионно“
Още в https://www.bnb.bg/AboutUs/AUCareers/AUJobOpportunities/AUJOFreePositions/index.htm
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