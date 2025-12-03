БНБ одобри БАКБ да купи Токуда банк

Кадър Токуда

Българската народна банка (БНБ) издаде предварително одобрение „Българо-американска кредитна банка“ да придобие пряко квалифицирано дялово участие, което надхвърля прага от 50% от акциите от капитала и правата на глас, в „Токуда Банк“, съобщи на сайта си централната банка, предаде Инвестор.

Решението е в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка. След установяването на режима на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и присъединяването на България към Единния надзорен механизъм от 1 октомври 2020 г., ЕЦБ има изключителната компетентност да оценява уведомленията за придобиването на квалифицирани дялови участия в кредитни институции при съответното взаимодействие с БНБ.

Припомняме, че в края на юли миналата година Комисията за защита на конкуренцията разреши БАКБ да придобие 99,4% от капитала на "Токуда Банк". Сделката беше договорена в средата на април, когато Българо-американска кредитна банка се споразумя със собственика „Токушукай Инк.“ да купи „Токуда Банк". Сделката е за 6 796 250 акции от капитала на „Токуда Банк“, или 99,94% дял.

БАКБ е 13-ата по големина банка в България с активи 2,791 млрд. лв. към 30 септември 2025 г. В последната година акциите ѝ поскъпват с 3,6%, пазарната капитализация е 281,48 млн. лева.

Кредитната институция е учредена от Българо-американски инвестиционен фонд (БАИФ) през 1995 г. чрез Американската агенция за международно развитие (USAID), с цел подпомагане развитието на частния сектор в България. През 2006 г. фондът продава около 30% от капитала на банката чрез вторично публично предлагане на акции, осъществено на Българска фондова борса – София и БАКБ става публично дружество.

Алайд Айриш Банкс п.л.с. (Allied Irish Banks, p.l.c., Ireland) придобива през 2008 г. 49,99% от акциите с право на глас от капитала, а акционерното участие на БАИФ е намалено до 3,89%. Впоследствие фондът прехвърля остатъчния си дял на фондация „Америка за България”. През 2011 г. ирландската банка продава акциите си на „СИЕСАЙЕФ” АД – частно инвестиционно дружество, чиито акционери са Цветелина Бориславова и основаната от нея фондация „Кредо бонум”.

„Токуда Банк“ е най-малката банка в България, позиционирана на 17-то място. Тя разполага с активи от 503 млн. лв., според данни на БНБ. „Токушукай Инк.“ придобива мажоритарния пакет от акциите на банката през 1998 г. Основен акционер в мажоритарния собственик е д-р Торао Токуда. „Токуда Банк“ АД е учредена на 27 декември 1994 г. като акционерно дружество според Закона за банките и Търговския закон на България.

