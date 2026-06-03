БНБ преведе годишната си печалба от 281 млн. евро в полза на бюджета

Булфото

Българска народна банка извърши превод към Министерството на финансите в полза на държавния бюджет на Република България в размер на 281 милиона евро, съобщиха от институцията.

Преводът е извършен в съответствие със Закона за БНБ и е за сметка на годишното превишение на приходите над разходите на БНБ за 2025 година, пише "Морето".

Редактор "Екип на Петел",

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