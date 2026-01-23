БНБ пуска първа колекционерска монета в евро "125 г. електрически трамвай в България"

снимка: БНР

От 26 януари Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение сребърна колекционерска монета на тема „125 години електрически трамвай в България“.

Цената на монетата при пускане в обращение е 144 евро (281.64 лева).

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на сребърната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

Монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и на четири каси в Касов център на БНБ в гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

До края на работния ден на 26 януари новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове, както и на „Монетен двор“ ЕАД.

Посочените банки ще продават монетата в офиси и клонове от следния списък.

