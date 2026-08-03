БНБ пуска в обращение сребърна колекционерска монета, посветена на Преображенския манастир

Снимка: БНБ

Сребърна колекционерска монета на тема „Преображенски манастир“ пуска в обращение Българската народна банка от 3 август тази година, съобщават от централната банка. Монетата е с номинал 10 евро, като ще се продава на цена от 132 евро (258,17 лева) при пускане в обращение, предава БТА. Тиражът на колекционерската монета е 5000 броя. Изработката е от сребро, пробра 999/1000, теглото възлиза на 23,33 грама, а диаметърът е 38,61 милиметра.

На лицевата страна на монетата са изобразени следните елементи: отляво – стилизирано изображение на стенописа на Захарий Зограф „Колелото на живота“, намиращ се в Преображенския манастир. В полукръг вдясно – надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, разделен от зрънчест кръг от разположени една под друга годината на емисията „2026“, емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата и номиналната стойност „10 ЕВРО“.

На обратната страна на монетата е изобразен манастирският комплекс на Преображенския манастир, а вляво – орнаментиран кръст; околовръст – надпис „ПРЕОБРАЖЕНСКИ • МАНАСТИР“ и зрънчест кръг.

Автор на художествения проект е Светлин Балездров.

Монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и на четири каси в Касов център на БНБ в гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 10. Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на сребърната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години, уточняват от централната банка.

До края на работния ден на 3 август новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД, „Общинска банка“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове, както и на „Монетен двор“ ЕАД.

Списък с офиси и клонове на посочените банки, където ще се продава монетата, може да бъде намерен тук.

Монетата на тема „Преображенски манастир“ е четвъртата колекционерска монета, която БНБ пуска в обращение през тази година. Колекционерските монети в еврозоната са законно платежно средство само в страната емитент, за разлика от възпоменателните монети, които имат този статут в рамките на цялата еврозона.

Според монетната програма на БНБ през тази година ще бъде пусната през октомври още една колекционерска монета, която ще бъде посветена на Св. Иван Рилски.

Възпоменателната монета, предвидена за тази година, е на тема „Българската азбука“. Около дизайна на монетата обаче се разрази полемика, след като стана известно от документ на Съвета на Европейския съюз от 29 май тази година, че по проекта е постъпило възражение от държава членка от еврозоната. Възражението е на правителствено ниво, а не на ниво централни банки, обясниха от БНБ през юни. БНБ посочи, че няма да прави допълнителни коментари до приключване на процедурата, свързана с монетата.

Редактор "Екип на Петел",

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